 ليبيا تعزي تركيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية تركيا الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم الذي أودى بحياة عشرين عسكريًا من القوات المسلحة التركية إثر سقوط طائرتهم العسكرية قرب الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر من طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 2025، تضامن دولة ليبيا الكامل مع جمهورية تركيا في هذا الظرف الصعب، مشاطرةً الشعب التركي أحزانه في هذا المصاب الجلل، وداعيةً الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح الأربعاء، مقتل 20 جندياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية من طراز “سي-130” تحطمت داخل الأراضي الجورجية مساء الثلاثاء، قرب الحدود مع أذربيجان.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر منصة “إكس”، أن الطائرة كانت في طريقها من أذربيجان إلى تركيا عندما فُقد الاتصال بها بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، مشيرة إلى أن الطائرة لم تصدر أي نداء استغاثة قبل سقوطها.