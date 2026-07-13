ليبيا تعزّي قطر بوفاة الأمير السابق الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، الاثنين 13 يوليو، زيارة إلى مقر السفارة القطرية في العاصمة طرابلس، رفقة عضو المجلس الدكتور ضو الترهوني، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال الزيارة السفير القطري لدى ليبيا الدكتور خالد الدوسري، حيث نقل تكالة تعازي ليبيا وصادق مواساتها إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا في وفاة الأمير الوالد.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن خالص تعازيه، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكد محمد تكالة خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الليبي والقطري، مشددًا على أهمية استمرار العلاقات القائمة بين البلدين.

هذا وتربط ليبيا وقطر علاقات سياسية ودبلوماسية، وتشهد العلاقات بين البلدين تعاونًا في عدد من الملفات، وسط تأكيدات رسمية متكررة على أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات والشعبين.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى السفارة القطرية في إطار تقديم التعازي الرسمية عقب وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

محمد تكالة يتفقد مصلحة الأحوال المدنية ويبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الدكتور محمد تكالة، الاثنين 13 يوليو، رفقة عضو المجلس الدكتور ضو الترهوني، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الأحوال المدنية، للاطلاع على سير العمل داخل المصلحة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال الزيارة رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق الثمن، حيث استعرض الجانبان آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه إدارات وأقسام المصلحة.

وتناول اللقاء أبرز الصعوبات والعراقيل التي تؤثر على أداء المهام اليومية، إلى جانب مناقشة الحلول والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بكفاءة وجودة أعلى.

كما قدم رئيس مصلحة الأحوال المدنية إحاطة حول “مشروع الانطلاقة”، مستعرضًا مراحل تنفيذه ونسب الإنجاز التي تحققت حتى الآن، إضافة إلى الخطوات المستقبلية المرتبطة بالمشروع.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمد تكالة بالجهود التي تبذلها إدارة مصلحة الأحوال المدنية والعاملون فيها، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تطوير مؤسسات الدولة الخدمية والارتقاء بأدائها.

وأكد تكالة أهمية مواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة بما يلبي احتياجات المجتمع.