ليبيا تعلن تضامنها مع الصين إثر الفيضانات وتؤكد عمق علاقات الصداقة بين البلدين

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن بالغ تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المقاطعات الصينية، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

وقدّمت الوزارة تعازيها الحارّة ومواساتها للحكومة الصينية والشعب الصيني وأسر الضحايا والمصابين، مؤكدة تضامن ليبيا الكامل مع الصين في هذا الظرف الإنساني العصيب، وثقتها في قدرة الجهات المعنية بالصين على التعامل مع آثار الكارثة وتجاوز تداعياتها.

كما جدّدت وزارة الخارجية تأكيدها على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ليبيا بالصين، مشيرة إلى ما يجمع البلدين من شراكة متنامية تقوم على الاحترام والتنسيق المتبادل.