ليبيا تعلن تضامنها مع الولايات المتحدة عقب فيضانات تكساس

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية تكساس، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمفقودين.

وأكدت الوزارة، في بيان، تقديم أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

وشدد البيان على وقوف ليبيا إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الظروف الصعبة، تأكيدًا على روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.