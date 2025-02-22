ليبيا تعلن «فلكياً» موعد بداية «شهر رمضان» المبارك

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن “هلال شهر رمضان المبارك سيرى بوضوح مساء الجمعة المقبل، مؤكدا إمكانية مشاهدته بالعين المجردة في أغلب المدن الليبية”.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن “الحسابات الفلكية تشير إلى أن السبت سيكون غرة شهر رمضان لهذا العام، داعيا المواطنين إلى متابعة الجهات المختصة لمواكبة أي مستجدات”.

وقال المركز في بيان: “بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1446هـ الموافق للسنة الشمسية 2025 م، وسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكياً لشهر رمضان بمشيئة الله لهذه السنة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025م على تمام الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة فجراً (2:45) بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي”.

وأضاف البيان: و”عليه فإن هلال شهر رمضان المبارك للعام 1446 هجري سيكون فوق الأفق يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025م ، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة في أغلب المدن الليبية والإسلامية”.