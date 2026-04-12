ليبيا تعيد تشغيل شريان غاز الطهي.. وصول أول ناقلة إلى «مرسى البريقة» منذ 2017

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استقبال ميناء مرسى البريقة لأول ناقلة غاز نفط مسال منذ عام 2017، في خطوة تُعد تطوراً مهماً في مسار تأمين إمدادات غاز الطهي للسوق المحلي.

ووصلت الناقلة التي تحمل اسم Gas Houston محملة بنحو 1000 طن متري من غاز النفط المسال، ما يعادل قرابة 11,300 برميل، والمخصص لتغطية احتياجات المواطنين من غاز الطهي.

ويأتي هذا الاستئناف بعد توقف استمر لسنوات، ليشكل عودة تشغيلية مهمة للميناء في مجال استقبال شحنات الغاز المسال وتدعيم استقرار الإمدادات في السوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة توجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارتها المهندس مسعود سليمان، وبالتنسيق بين شركتي شركة البريقة لتسويق النفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وشهدت عملية الاستقبال حضور عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع النفط، بعد استكمال الفرق الفنية في شركة سرت أعمال صيانة واسعة للبنية التحتية الخاصة بالغاز.

وشملت أعمال الصيانة إعادة تأهيل خزانات الغاز TK 1255 وTK 1256، إلى جانب تجديد خطوط الشحن وخطوط الراجع المرتبطة بالأرصفة، بالإضافة إلى تحديث منظومات المقطورات.

كما تم تنفيذ تحويرات فنية تهدف إلى رفع معايير السلامة والأمان في مواقع الشحن بما يضمن جاهزية تشغيلية أعلى خلال عمليات التفريغ والتوزيع.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استئناف استقبال ناقلات الغاز بعد توقف دام 9 سنوات يعكس نجاح الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية ورفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النفط.

وأضافت أن هذه الخطوة تسهم في دعم استقرار الإمدادات وتعزيز قدرة الميناء على أداء دوره الاستراتيجي في تلبية احتياجات السوق المحلي من غاز الطهي.