ليبيا تعيد تشغيل «مصنع الميثانول» الأول في مجمع سرت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، مع بدء العمليات الإنتاجية فعلياً بعد استكمال تجهيزات المرافق الأساسية، في خطوة تعزز قدرات قطاع الصناعات النفطية والبتروكيماوية في ليبيا.

وأكدت المؤسسة أن شركة سرت تمكنت بالتزامن مع ذلك من تشغيل وحدة النيتروجين الثانية بمحطة كهرباء البتروكيماويات، عقب استكمال أعمال ربطها بمنظومة التحكم الحديثة “DCS”، بما يسهم في تعزيز استقرار وكفاءة إمدادات غاز النيتروجين لجميع مرافق المجمع الصناعي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التطور يأتي بتوجيهات وإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة المهندس مسعود سليمان وأعضاء مجلس الإدارة، في إطار خطط دعم استمرارية العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة البنية التشغيلية للقطاع النفطي والصناعات المصاحبة له.

ويعكس تشغيل مصنع الميثانول الأول ووحدة النيتروجين الثانية مستوى الجاهزية الفنية العالية التي تمتلكها الكوادر الوطنية، إضافة إلى القدرة على إعادة تأهيل وتشغيل الوحدات الإنتاجية وفق أحدث المعايير المعتمدة في مجالات السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية.

كما يمثل المشروع خطوة مهمة لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز استقرار العمليات الصناعية داخل المجمعات التابعة لشركة سرت، خاصة مع أهمية غاز النيتروجين في تشغيل عدد من الوحدات والمرافق الحيوية بالمجمع الصناعي.

وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود الفنية والتشغيلية التي بذلتها فرق العمل بالشركة، مؤكدة أن الكوادر الوطنية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ المشروع وإنجاح مراحل إعادة التشغيل خلال الفترة الماضية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان مساهمات العاملين والفنيين والمهندسين، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت، ومديري الإدارات والمكاتب والمراقبين الذين شاركوا في إنجاز المشروع، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس قدرة القطاع النفطي الليبي على استعادة نشاطه وتعزيز كفاءته التشغيلية.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط خلال المرحلة الحالية إلى رفع معدلات الإنتاج وتحسين أداء المنشآت الصناعية والنفطية، عبر تنفيذ خطط تطوير وصيانة وإعادة تشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية الحيوية في مختلف مناطق البلاد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار قطاع الطاقة.