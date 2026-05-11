ليبيا تعيد «نازحين سودانيين» إلى بلادهم

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ عمليات إعادة النازحين السودانيين إلى بلادهم، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وفي إطار التعاون الإنساني بين ليبيا والسودان.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب من الحكومة السودانية ورغبة النازحين في العودة إلى بلادهم، حيث تم تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وجرى تنفيذ عملية الإعادة عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية، وبالتنسيق مع السفارة السودانية في ليبيا، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة للنازحين.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم أوضاع النازحين وتسهيل عودتهم الطوعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبما يعزز العلاقات الإنسانية بين البلدين.

هذا وتشهد ليبيا وجود عدد من النازحين من دول الجوار نتيجة الظروف الأمنية في بعض المناطق، وتعمل الجهات الرسمية على تنظيم عمليات العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المعنية والسفارات، بما يضمن احترام القوانين الدولية والاعتبارات الإنسانية، مع التركيز على توفير عودة آمنة ومنظمة للنازحين إلى بلدانهم.

