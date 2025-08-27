ليبيا تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع أمريكا بمجالات «النفط والغاز والطاقة النظيفة»

في خطوة تعكس متانة العلاقات الليبية–الأمريكية ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا رفيع المستوى مع جيريمي برنت، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بحضور عدد من مسؤولي ملفات الاقتصاد والسياسة بالسفارة، إلى جانب فريق التعاون الدولي والعلاقات بالوزارة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالدور الفاعل الذي تؤديه الشركات الأمريكية والدولية العاملة في ليبيا، معتبرًا أن مساهماتها أسهمت بشكل مباشر في دعم جهود رفع الإنتاج وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط، بما يعزز الاستقرار والتطور الاقتصادي.

كما أكد على أهمية تطوير الصناعات التحويلية في مجالات البتروكيماويات والبوليمرات، وضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم القيمة المضافة من الموارد النفطية الليبية.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون في مجالات التعليم، التدريب، ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير القدرات المحلية ويعزز من تنافسية القطاع وفقًا للمعايير الدولية.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في الغاز المصاحب والطاقة النظيفة، في ظل الحوارات التقنية المتواصلة مع شركات أمريكية متخصصة، تعكس اهتمامًا مشتركًا بدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية للجانب الأمريكي للمشاركة في المنتدى الليبي–الأمريكي الأول للطاقة، المزمع تنظيمه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المرتقبة في يناير 2026، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات كمنصات استراتيجية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات.