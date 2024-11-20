ليبيا تفوز برئاسة مجلس وزراء «البيئة الأفارقة» لعامين متتاليين

نالت دولة ليبيا حق استضافة الاجتماع الوزاري العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة والتابع لبرنامج البيئة في منظمة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها: “الفوز الذي جاء بعد جهود حثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعطي ليبيا رئاسة المجلس لعامين كاملين تبدأ من صيف 2025م وحتي عام 2026م” .

بدورها قالت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، أنه “وعلى هامش مشاركتها في قمة المناخ COP29 بالعاصمة الأذرية باكو، حققت ليبيا إنجازاً دبلوماسياً مهماً بفوزها باستضافة الدورة العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في صيف 2025، لتنال بذلك رئاسة المجلس لعامين كاملين”.

وتابعت الوزارة: “جاء هذا النجاح نتيجة لجهود حثيثة بذلتها حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة البيئة، وبدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر إدارة الشؤون الإفريقية وسفارتي ليبيا في أذربيجان وكينيا، وأسفرت هذه الجهود عن إنهاء الجمود في اختيار الدولة المستضيفة، متفوقة على المرشحين الآخرين”.

وأضافت: “يُعد هذا الإنجاز تأكيداً لدور ليبيا المتزايد في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، وفرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. كما يعكس التزامها بالتعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية التي تواجه القارة الأفريقية”.

وأكدت “وزارة البيئة الليبية التزامها بتنظيم الحدث بمستوى عالٍ من المهنية، مع تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحه. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي ومناقشة الحلول البيئية المستدامة”.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها ليبيا هذا الحدث، إذ سبق لها استضافته في عام 2004، ويضم مجلس وزراء البيئة الأفارقة 50 دولة ويُعتبر من أهم المنابر السياسية البيئية في القارة.