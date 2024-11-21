ليبيا تفوز بشهادة الاعتماد الدولي لتصدير زيت الزيتون

فازت ليبيا برئاسة المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة “مدة سنة” في أسبانيا، وذلك خلال الدورة 120 للمجلس، حيث تقدمت كل من ليبيا، الأورغواي، والكيان الصهيوني لرئاسة المجلس، كما تقدمت إيران بطلب تمديد مدة رئاستها للمجلس.

وخلال اجتماع اليوم، “مُنحت ليبيا شهادة الاعتماد للمُختبرات الحسّية والكيميائية؛ وبذلك تكون ليبيا من ضمن الدول التي تمنح شهادة معتمدة لتصدير زيت الزيتون لكافة دول العالم”.

وباركت الهيئة العامة للمعارض “هذا الإنجاز الوطني لزيت الزيتون الليبي، الذي يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق الصادرات الليبية إلى الخارج، ويعزز من معايير جودة المنتج الوطني الليبي، الذي يحصد باستمرار التراتيب الأولى محلياً وإقليمياً”.

يذكر “أن المجلس وافق على استضافة ليبيا لأعمال الدورة القادمة في العاصمة طرابلس”.