ليبيا تفوز بعضوية قيادة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

فازت ليبيا عبر ممثلها الدكتور عبد السلام العربي المدير التنفيذي لجمعية بيوت الشباب الليبية بعضوية قيادة ثاني أكبر منظمة شبابية على مستوى العالم بالأمم المتحدة، الاتحاد الدولي لبيوت الشباب.

وجاء هذا الفوز الليبي بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة ضمن أعمال المؤتمر الـ54 للاتحاد الدولي لبيوت الشباب المنعقد بالدوحة ويستمر حتى 5 سبتمبر الجاري، وبمشاركة نخبة من قيادات بيوت الشباب حول العالم.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية بأن انتخاب ليبيا بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب بمثابة “عودة للحياة الدبلوماسية الشبابية الليبية بقيادة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب”.

وأضافت “أنه وللمرة الأولى منذ 1932 الدبلوماسية الشبابية الليبية لجمعية بيوت الشباب بليبيا تفوز بعضوية مجلس الأمناء الدولي لبيوت الشباب” مشيرة إلى أن “هذا الاستحقاق الدولي يأتي في ظل النهضة غير المسبوقة لتطوير وتأهيل العشرات من مرافق بيوت الشباب الليبية ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية”.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالشكر والتقدير للوفد الليبي المشارك من وزارة الشباب برئاسة فتح الله الزني وزير الشباب على هذا الإنجاز الذي يُحسب للدبلوماسية الشبابية الليبية بتحصيلهم على عضوية مجلس الأمناء لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد في عام 1932.