ليبيا تقود اجتماعاً عربياً طارئاً في نيويورك لبحث «أمن الملاحة»

ترأست دولة ليبيا، بصفتها رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، اجتماعًا عربيًا طارئًا عُقد اليوم الاثنين في مقر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين.

وجاء الاجتماع برئاسة المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، وبمشاركة المندوب الدائم لروسيا الاتحادية إلى جانب الوفود العربية الدائمة.

وتناول الاجتماع آليات تعامل مجلس الأمن مع التطورات المتسارعة التي تمس أمن المنطقة.

كما ناقش المجتمعون مستجدات المفاوضات الجارية بشأن مشروع القرار المطروح المتعلق بأمن الملاحة البحرية.

وأكدت البعثة الليبية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف العربية داخل مجلس الأمن.

ويأتي التحرك امتدادًا للمشاورات التي عقدتها البعثة الليبية الأسبوع الماضي مع جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الحضور العربي في نقاشات مجلس الأمن وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.