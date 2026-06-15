ليبيا تكسر قاعدة السوق.. النفط يصل إلى أكبر «منتج إفريقي»

كشفت بيانات حديثة، أن نيجيريا استوردت في مايو 2026 نحو 64.5 ألف برميل يومياً من النفط الخام الليبي، بإجمالي يقارب مليوني برميل، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين البلدين، وفق ما أوردته منصة “الطاقة”.

ويأتي هذا التطور في وقت عزز فيه الخام الليبي حضوره داخل الأسواق الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، مستفيداً من اضطرابات إمدادات النفط في منطقة الخليج، التي ترافقت مع اندلاع حرب إيران وما تبعها من تغيّرات في مسارات الإمداد العالمية.

وبحسب المعلومات، فإن نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تعتمد بشكل متزايد على واردات الخام لتلبية احتياجات مصفاة دانغوتي، أكبر مصفاة في القارة، في حين يذهب جزء كبير من إنتاجها المحلي نحو سداد ديون مستحقة.

وتشير المعطيات أيضاً إلى أن هذه التطورات تأتي رغم نفي ليبي سابق في يوليو 2024 لما تم تداوله بشأن بدء تصدير النفط إلى نيجيريا لتشغيل مصفاة دانغوتي، إلا أن الواقع الحالي يعكس تغيراً في مسار الإمدادات وتنامي دور النفط الليبي في السوق الأفريقية.

هذا ويشهد سوق النفط العالمي إعادة تشكّل في مسارات التجارة بين المنتجين والمستهلكين، خصوصاً في أفريقيا، حيث تدفع احتياجات المصافي الكبرى وتذبذب الإمدادات العالمية إلى تنويع مصادر الاستيراد، ويبرز النفط الليبي كخيار متزايد الحضور بفضل موقعه الجغرافي وقربه من الأسواق الأفريقية.