ليبيا تلقي كلمة المجموعة العربية بالاجتماع التشاوري للتحضير لمؤتمر «حل الدولتين»

في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي حول “حل الدولتين”، الذي تنظمه كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، شاركت دولة ليبيا في الاجتماع التشاوري الأول الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قدمت كلمة المجموعة العربية.

وأكدت كلمة السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها باسم المجموعة العربية، “على أهمية أن يعمل هذا المؤتمر على الايقاف الفوري لجميع الانتهاكات المتواصلة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، وتحويل البيانات والقرارت الدولية إلى أفعال، حيث لا يمكن الحديث عن سلام دون الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة”.

كما أكد البيان على “حق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير وعودة اللاجئين و العمل فوراً على انضمامها الكامل للأمم المتحدة، مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية واتخاذ إجراءات فعلية لإنهاء الاحتلال، مع تعزيز وحدة الموقف الدولي لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية”.