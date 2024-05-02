ليبيا تناقش مع «يوبام»  قضايا إدارة الحدود

عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس، أول أمس الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي للدعم لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا “يوبام”.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي نفذتها البعثة خلال المدة الماضية، وخطتها للفترة من مايو 2024 إلى يونيو 2025 .وأكد الطرفان أهمية دور البعثة في تقديم المشورة الفنية والاستراتيجية للسلطات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود، والتسهيلات والاستشارات الفنية اللازمة بالتعاون الوثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.