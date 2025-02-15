ليبيا تنضمّ  إلى «دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني»

وقعت دولة ليبيا على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، على الانضمام لدستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني التابعة للاتحاد الإفريقي AFCAC.

ووقع عن الجانب الليبي، “محمد آدم لينو السفير المفوض والمندوب الدائم بأديس أبابا، وبحضور ادفانك أديمي الامين العام للجنة”.

هذا وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، “يمثل انضمام ليبيا لهذا الدستور وتعديلاته الملحقة خطوة في إطار تبادل الدعم ونقل الخبرة الفنية في مجال الطيران المدني بين دولة ليبيا من جهة والدول الإفريقية وكذلك اللجنة الأفريقية للطيران المدني من جهة أخرى، وهي خطوة مهمة في إطار تطوير قطاع النقل الجوي الليبي ومنحه مزايا وامتيازات وحقوق من ضمنها حق دولة ليبيا في التصويت في الانتخابات الدولية في مجال الطيران المدني، وكذلك الحق في التقدم للترشح لمناصب في المنظومة الدولية المعنية بقطاع الطيران”.

وقعت دولة ليبيا على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، على الانضمام لدستور اللجنة الأفريقية للطيران… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥