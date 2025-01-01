ليبيا تنضم إلى «أفريكسيم بنك» لدعم مشاريع التنمية وتعزيز التجارة الإفريقية

أعلنت ليبيا انضمامها إلى اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، لتصبح العضو الـ53 في هذه المؤسسة، خلال مراسم توقيع جرت في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد وقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، على وثيقة الانضمام، مما يفتح الباب أمام تعاون استراتيجي بين ليبيا والبنك. يهدف هذا التعاون إلى دعم مشاريع تنموية كبرى داخل ليبيا، مع التركيز على تعزيز التجارة الإقليمية وتطوير البنية التحتية.

ومن أبرز المشاريع التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها: تمويل تطوير المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، وإنشاء طريق بري يربط ليبيا بدولتي تشاد والنيجر، وهو مشروع يتوقع أن يسهم في تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بشكل كبير.

كما سيقدم “أفريكسيم بنك” دعما فنيا وماليا لبنك الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة (BSIC)، بهدف توسيع نطاق عملياته في منطقة شرق إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى البنك تدريب المصدرين الليبيين على الاستفادة من خدمات تمويل التجارة وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الأفريقية.

تشكل هذه الخطوة دفعة كبيرة لليبيا في إطار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية وتنمية قطاعاتها الاقتصادية المختلفة.