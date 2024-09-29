ليبيا تنضم إلى اتفاقية أممية للحصانة من الولاية القضائية

قام وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور بالتوقيع على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.

جاء ذلك في اختتام أعمال مشاركة الوفد الليبي برئاسة الباعور، في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية

وفي ذات السياق أيضاً، قام الباعور بالتوقيع على الانضمام إلى اتفاقية البيع القضائي للسفن المعروفة باتفاقية بكين.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بأن هذه الخطوة تعتبر مهمة في تحصين أملاك الدولة بالخارج وحمايتها من الاعتداءات.

كما تأتي هذه الخطوة الهامة بناءً على المشاورات التي تمت بين المؤسسات الوطنية المعنية سواء القضائية أو السياسية في البلاد.