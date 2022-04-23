ليبيا تنضم للدول الراعية لقرار مبادر حق النقض «الفيتو»

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الجمعة، إن ليبيا انضمت للدول الراعية لقرار مبادرة حق النقض، الذي يقضي بالزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة، عند استخدام حق النقض الڤيتو داخل مجلس الأمن.

وأوضح السني بحسب تغريدة نشرها في موقع تويتر، أن الخطوة تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر، وتحميلها المسؤولية لتفادي استخدام “الڤيتو” الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم.

الجدير بالذكر أنّ حق النقض والمعروف بالفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح فقط للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.