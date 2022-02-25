ليبيا تنضم لموقف المجتمع الدولي الرافض للحرب الروسية ضد أوكرانيا

قال نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عصام الفقه إنّ حكومة الوحدة الوطنية تنضم لموقف المجتمع الدولي الداعي للتهدئة والرافض لشن اي عمل عسكري من روسيا ضد أوكرانيا.

الفقه وفي كلمته أمام الجمعية العام في جلستها الخاصة لمتابعة الوضع في أوكرانيا، أن حكومة طرابلس تبدي احترامها والتزامها بسيادة اوكرانيا ووحده وسلامة اراضيها، داعيا موسكو إلى التهدئة واللجوء الى الحوار والحلول الدبلوماسية، وسحب التحشيد العسكري من الحدود الاوكرانية والانسحاب من شبه جزيره القرم المحتلة.

وجدّد الفقه تؤكد رفض ليبيا القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات الفاغنر في ليبيا وكذلك في اكرانيا، معتبرا أنّ الأمم المتحدة أمام اختبار صعب لإثبات مقاصد انشائها ودورها الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى أهمية مواصلة الحوار السلمي واستخدام الطرق الدبلوماسية لحل المشاكل القائمة بين الدول.