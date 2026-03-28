روسيا تكشف تفاصيل الهجوم.. تنفيذ خطة لـ«حماية السواحل» من الناقلة

أعلن الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط والمتحدث باسم لجنة الأزمة، خالد غلام، نجاح المرحلة الأولى من خطة التعامل مع الناقلة الروسية المهددة للسواحل الليبية، مؤكداً أن العملية تُدار بروح وطنية ومهنية عالية، ووفق ثوابت وطنية، تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية.

وقال غلام، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن اللجنة المختصة تضم كافة الجهات ذات العلاقة، وتركز في المرحلة الحالية على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من أي أضرار بيئية محتملة، مع أولوية قصوى لحماية السواحل الليبية.

وأوضح غلام أن المرحلة الأولى تضمنت إبعاد الناقلة عن الشاطئ باستخدام القاطرة “سميدة” التابعة للمنطقة الحرة مصراتة، قبل تسليمها إلى القاطرة الأخرى المكلفة من قبل شركة مليتة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف أن عملية الجر مستمرة، بهدف وضع الناقلة على مسافة آمنة بحيث لا تشكل أي تهديد بيئي، سواء من التلوث أو المخاطر على المنصات البحرية، مؤكدًا أن الناقلة قد أُبعدت عدة أميال عن الساحل حتى الآن.

وأكد غلام أن هذه المرحلة ليست فورية، وأن تنفيذ خطة إبعاد الناقلة سيستغرق عدة أيام حتى تصل إلى الموقع المحدد لها بأمان.

وأشار إلى أن الوضع الحالي مطمئن، مع عدم تسجيل أي تسرب أو خطر لانفجار أو تسرب للغاز، مؤكداً أن اللجنة تعمل حالياً على دراسة آلية تفريغ الشحنة فور وصول الناقلة إلى الموقع الآمن.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كلفت المؤسسة الوطنية للنفط بالاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة لتفريغ الحمولة، مع استمرار عملية قطر الناقلة شمالاً بعيداً عن السواحل الليبية حتى استكمال هذه الخطوة.

ونوّه غلام إلى أن الناقلة مملوكة للدولة الروسية، ما يستدعي التنسيق معها بشأن تفريغ الشحنة ومآلاتها، مؤكداً تواصل وزير المواصلات الليبي مع الجهات الروسية لضمان حسن تنفيذ العملية.

وكانت كشفت لجنة التحقيق الروسية، تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له ناقلة الغاز الروسية “أركتيك ميتاغاز” في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا مطلع مارس 2026.

وأفادت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، بأن الهجوم وقع في 3 مارس أثناء رحلة السفينة المحملة بالغاز المسال من مورمانسك إلى الصين، باستخدام طائرتين مسيرتين و3 زوارق مسيرة على الأقل محملة بالمتفجرات.

وأوضحت بيترينكو أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة للسفينة، مع انفجار الغاز على متنها، مما أدى إلى انجراف ناقلة الغاز المتضررة دون سيطرة نحو جنوب البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل الليبية.

وأكدت اللجنة أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 30 مواطنًا روسيًا تم إنقاذهم ونقل المصابين إلى روسيا، مشيرة إلى أن شهادات الطاقم وممثلي المنظمات المالكة للشحنة والسفينة قد تم توثيقها بالكامل.

كما أعلنت اللجنة أنها تواصل التحقيق لتحديد هوية مرتكبي ومنظمي الهجوم على ناقلة الغاز “أركتيك ميتاغاز”.