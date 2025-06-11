ليبيا ترد على السودان: لا علاقة لنا بمهاجمي الحدود

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أنها تتابع باهتمام البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بشأن اتهامات لمجموعة مسلحة ليبية بالمشاركة في اعتداءات استهدفت تمركزات للجيش السوداني على النقاط الحدودية المشتركة بين ليبيا والسودان ومصر.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحقيقات والتقارير الواردة من الجهات الليبية المختصة تفيد بأن المجموعة المشار إليها لا تتبع لوزارة الدفاع الليبية، ولا تخضع لأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، مشددة على رفضها التام لاستغلال أبناء الوطن في أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار الدول المجاورة أو الانخراط في النزاعات الإقليمية.

وحملت الخارجية الليبية المسؤولية القانونية والجنائية لأي أفراد أو جماعات يثبت تورطهم في مثل هذه العمليات، مؤكدة أن الجهات الليبية المعنية ستتخذ ما يلزم من إجراءات وفق القوانين النافذة.

وجددت الوزارة موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم لأمن السودان ووحدة أراضيه، والداعي إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني الشقيق.