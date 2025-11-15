ليبيا تهزم موريتانيا وديًا بهدف نظيف استعدادًا لمواجهة فلسطين

حقق المنتخب الليبي فوزًا معنويًا ثمينًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 1–0 في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب شهداء بنينا، ضمن استعدادات “فرسان المتوسط” للاستحقاق الرسمي المرتقب أمام منتخب فلسطين في 25 نوفمبر الجاري.

المباراة جاءت بمستوى متوسط من الفريقين، غير أن المنتخب الليبي ظهر أكثر تنظيمًا ونجح في السيطرة على مجريات اللعب خلال شوطَي اللقاء، مع تقديم أداء متوازن بين الجانبَين الدفاعي والهجومي.

هدف مبكر وأداء منظم

سجّل المنتخب الليبي هدف المباراة الوحيد عبر كرة ثابتة متقنة أنهاها محمود الشلوي بضربة رأسية قوية سكنت الشباك، مانحًا فريقه أفضلية مريحة ودفعة معنوية لبقية دقائق اللقاء.

بعد الهدف، اعتمد الجهاز الفني على تنويع الأساليب بين الضغط العالي والبناء من الخلف، ما ساهم في إغلاق المساحات أمام الهجمات الموريتانية ومنح المنتخب قدرة أكبر على التحكم في الرتم. كما شهدت المواجهة مشاركة عدد من العناصر الجديدة التي ظهرت بشكل واعد يدعم خيارات المدرب قبل المواجهة الرسمية المقبلة.

موريتانيا… محاولات دون خطورة

حاول المنتخب الموريتاني العودة في النتيجة عبر السرعات على الأطراف، إلا أنه اصطدم بدفاع ليبي متماسك وحارس متألق تعامل بثبات مع الكرات الخطرة.

ورغم الضغط في الدقائق الأخيرة، بقي المنتخب الليبي الأقرب لإضافة هدف ثانٍ، لكن غابت اللمسة الأخيرة التي كانت كفيلة بتوسيع الفارق.

مكسب معنوي قبل موقعة فلسطين

يمثل هذا الفوز الودي مكسبًا مهمًا للمنتخب الليبي، سواء على صعيد تعزيز الثقة أو رفع الانسجام بين الخطوط، خصوصًا مع التحسن الواضح في البنية الدفاعية وتطور التحركات الهجومية.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار هذه المؤشرات الإيجابية لدخول لقاء فلسطين بأفضل جاهزية ممكنة، في استحقاق رسمي يحتاج فيه المنتخب إلى انطلاقة قوية.

ورغم أن المباراة كانت ودية، فإن الفوز يبعث برسالة واضحة: فرسان المتوسط يسيرون في الاتجاه الصحيح، وجاهزون لخوض التحدي المقبل بعزيمة أكبر وطموح يتجاوز حدود مباراة تحضيرية.