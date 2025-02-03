ليبيا تهنّئ الصومال على فوزه بمقعد في مجلس الأمن

استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، نظيره السفير علي عبدي أواري، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر المندوبية الليبية في القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السفير عبدالمطلب ثابت بنظيره الصومالي، “متقدماً له بالتهنئة بمناسبة فوز الصومال بمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن مجموعة شرق إفريقيا، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس دور الصومال المتنامي على الساحة الدولية”.

كما تناول اللقاء “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الأخيرة في المنطقة، إضافة إلى تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية”.

من جانبه، قدّم السفير علي عبدي أواري، شكره وتقديره لأخيه السفير عبدالمطلب ثابت، مثمّنًا “مواقف دولة ليبيا الداعمة للصومال في مختلف المراحل، ومؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

السفير عبدالمطلب ثابت يستقبل نظيره الصومالي بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة القاهرة – الأحد 2 فبراير 2025 استقبل سعادة… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية في القاهرة‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥