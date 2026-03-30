ليبيا تواجه تونس في اختبار حاسم بتصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا

تتجه الأنظار مساء الإثنين إلى ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، حيث يخوض منتخب ليبيا للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة مهمة أمام منتخب تونس، ضمن الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة العمرية.

يدخل المنتخب الليبي هذه المباراة بشعار التعويض واستعادة التوازن بعد ظهوره في الجولة الأولى، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الافتتاحي، لا سيما على صعيد التنظيم الدفاعي وسرعة الانتقال بين الخطوط.

ويأمل المنتخب الليبي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة، في ظل نظام البطولة الذي يعتمد على جمع أكبر عدد من النقاط ضمن مجموعة تضم منتخبات قوية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، خاض لاعبو المنتخب الليبي سلسلة من التدريبات المكثفة ركز خلالها الجهاز الفني على معالجة الثغرات الدفاعية وتعزيز الفاعلية الهجومية، إضافة إلى رفع الجاهزية البدنية بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في المباراة الأولى.

ويتوقع أن يجري المدرب بعض التغييرات التكتيكية على التشكيلة الأساسية بهدف تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم وتقليص المساحات التي قد يستغلها المنتخب التونسي.

وفي المقابل، يسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على حظوظه في التأهل، معتمداً على تنظيمه التكتيكي القوي ومجموعة من المواهب الصاعدة التي تسعى لإثبات نفسها على الصعيد الإقليمي.

وتتميز مواجهات ليبيا وتونس في الفئات السنية عادة بالندية والقوة البدنية، ما يجعل هذه المباراة مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.

تحظى المباراة بأهمية خاصة للمنتخب الليبي، إذ إن الفوز فيها سيمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب ويعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، كما تمثل فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم الفنية وتمثيل الكرة الليبية مستقبلًا في المنتخبات الوطنية.

ويُتوقع أن يشهد ملعب شهداء بنينا حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم المنتخب، في ظل رغبة الجماهير الليبية في مساندة المواهب الصاعدة ومنحها الثقة اللازمة خلال هذه المرحلة الحاسمة.

يدخل منتخب ليبيا للناشئين مواجهة تونس بروح التحدي والرغبة في تصحيح المسار، في اختبار حقيقي لقدرة الفريق على تجاوز البداية الصعبة والعودة إلى أجواء المنافسة، مع فرصة جديدة للجيل الصاعد لإثبات أن الكرة الليبية ما زالت قادرة على تقديم مواهب واعدة للمستقبل.