ليبيا تواجه رواندا في افتتاح تصفيات كأس أفريقيا

يواجه منتخب ليبيا نظيره الروندي، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا المغرب 2025.

وستنطلق المباراة على تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة صحبة منتخبي “نيجيريا وبنين”.

وهذه هي المواجهة التاسعة بين المنتخبين، إذ يحظى منتخب ليبيا بأفضلية تاريخية من خلالها الفوز في خمسة مباريات وتعادل في اثنين وخسر واحدة منعته من التأهل لكأس أفريقيا 2014.

ويتأهل عن المجموعة الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات البطولة التي من المقرر إقامتها في الفترة الممتدة 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وقال مدرب منتخب ليبيا الصربي “ميتشو”، “إن المنتخب يسعى للفوز على روندا رغم غيابات المحترفين، وإنّه طمح في التأهل لنهائيات كأس أفريقيا 2025 كأول أو ثاني المجموعة”، بحسب وكالة وال.

ولم يسبق لمنتخب روندا التأهل لكأس أفريقيا إلا مرة واحدة منذ عشر سنوات وكانت في تونس عام 2014.