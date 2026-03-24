ليبيا تواصل استعداداتها لاستقبال وفود القمة «الإفريقية التركية»

عقدت اللجنة التحضيرية العليا لقمة الشراكة الإفريقية-التركية اجتماعها الثاني، اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور.

وجاء الاجتماع لمناقشة استعدادات الجانب الليبي فيما يتعلق بالقمة المرتقبة، لا سيما مع قرب زيارة وفد التقييم التابع للاتحاد الإفريقي الذي سيزور ليبيا خلال الفترة القادمة.

وتابع الاجتماع سير عمل اللجان الفرعية المكلفة بالتحضيرات، كما استعرض الترتيبات اللوجستية والتنظيمية، إضافة إلى تنسيق الجهات المعنية لضمان جاهزية الدولة لاستقبال الوفود المشاركة من الدول الإفريقية والجمهورية التركية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لدعم الشراكة الإفريقية-التركية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين ليبيا والدول الإفريقية، ضمن منظومة العمل المشترك التي يسعى الاتحاد الإفريقي وتركيا إلى تطويرها على الصعيد القاري والدولي.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحتفل بعيد الفطر بحضور الطاهر الباعور وموظفي الوزارة

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الطاهر الباعور، إلى جانب مدراء الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة.

وعبّر الباعور عن امتنانه وتقديره لجميع موظفي الوزارة على جهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء المهام، مؤكداً أن روح التعاون والعمل الجماعي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

كما استعرض في كلمته الإجراءات والخطط الإصلاحية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لمعالجة المعوقات الإدارية، بهدف تطوير الأداء، تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الانسيابية في مختلف الإدارات.

وفي ختام الحفل، تبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة في أجواء من الألفة والمحبة، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.