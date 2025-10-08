ليبيا تودّع سباق التأهل إلى كأس العالم 2026

ودّع المنتخب الليبي رسميًا سباق التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله المثير بنتيجة 3-3 أمام ضيفه منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب 11 يونيو بطرابلس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ورغم الأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها “فرسان المتوسط”، إلا أن هذا التعادل أنهى آمالهم في المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة، التي يتصدرها الرأس الأخضر بـ20 نقطة، يليه الكاميرون، فيما تجمّد رصيد ليبيا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

مجريات المباراة

بداية اللقاء جاءت نارية من جانب المنتخب الليبي الذي تقدّم مبكرًا بهدفٍ جاء بنيرانٍ صديقة بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق المباراة، حين أخطأ مدافع الرأس الأخضر روبرتو لوبيز في إبعاد الكرة لتستقر في شباك فريقه.

واصلت ليبيا ضغطها، وتمكّن عزوز المريمي من مضاعفة النتيجة بعد التعادل الذي لم يستمر طويلا وفي الدقيقة 42 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى للحارس.

في الشوط الثاني، واصل “الفرسان” تألقهم، فأضاف محمود الشلوي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة على بُعد أكثر من 30 مترًا.

لكن الرأس الأخضر عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، ونجح في تقليص الفارق بخطأ كارثي لحارس منتخب ليبيا، ثم خطف هدف التعادل في الدقيقة 82 عبر لاعبه ويلي سيميدو، مستغلًا خطأ دفاعيًا قاتلاً في تمركز لاعبي ليبيا.

نهاية الحلم المونديالي

بهذا التعادل، فقد المنتخب الليبي رسميًا فرصته في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، ليؤجَّل حلم الجماهير الليبية في رؤية منتخبها في المونديال إلى التصفيات القادمة.

وبرغم الخروج، لاقت الروح القتالية والإصرار الذي ظهر به اللاعبون إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدّمه المنتخب أمام أحد أبرز فرق القارة.

رغم الإقصاء، تُعدّ هذه التصفيات واحدة من أفضل الحملات الليبية في السنوات الأخيرة من حيث الأداء والنتائج، بعد تحقيق الانتصار في أربع مباريات متتالية على حساب موريشيوس وإسواتيني وأنغولا.

ويأمل الشارع الرياضي الليبي أن تكون هذه المشاركة نقطة انطلاق جديدة نحو إعادة بناء منتخب قادر على المنافسة القارية والدولية في السنوات المقبلة.