ليبيا توسع شراكاتها الاجتماعية مع بنغلاديش واليونيسف

استقبل وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية علي الناضوري، سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا اللواء محمد حبيب الله، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال زيارة مجاملة تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، بحضور مدير مكتب التعاون الفني ومدير مكتب التخطيط والدراسات، آليات توسيع التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا وبنغلاديش.

وفي سياق متصل، عقد بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع خُصص لمتابعة تنفيذ البرامج المشتركة مع منظمة اليونيسف في ليبيا، برئاسة مدير مكتب التعاون الفني حافظ عبد القادر خليفة، وبمشاركة ممثلين عن المنظمة.

وتناول الاجتماع تقييم مستوى التقدم في البرامج المنفذة، خصوصاً تلك الموجهة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، من حيث آليات التنفيذ ومخرجات التدريب، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

كما ناقش المجتمعون تطوير مبادرات حماية الطفولة وتعزيز توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، إلى جانب توسيع نطاق التدخلات ضمن برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين.

وفي سياق منفصل، أجرت جولة تفقدية لدار البراعم للفنون بحضور وكيل شؤون المؤسسات الدكتور حاتم زغيل، ومدير مكتب الوزير الأستاذ عز الدين الخيتوني، في إطار متابعة سير العمل ودعم المؤسسة.

وخلال الجولة، جرى التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال وتعزيز دور المؤسسة في تنمية قدراتهم، إلى جانب الإشادة بالتعاون في الإجراءات الإدارية والفنية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

كما ثمّنت إدارة دار البراعم للفنون هذه الزيارة والدعم المقدم من المسؤولين، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بما يحقق أهداف المؤسسة في خدمة الأطفال وتنمية مهاراتهم.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والطفولة والتمكين المجتمعي.