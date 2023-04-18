ليبيا تُؤكد استعدادها للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان علي الصادق علي.

وذكرت وزارة الخارجية عبر حسابها على فيسبوك، أن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة والمؤسفة في السودان الشقيقة حيث أكدت المنقوش على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

وأعربت الوزيرة عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة استعداد دولة ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق.

من جهته ثمن الوزير السوداني موقف دولة ليبيا الداعم لجهود إحلال السلام في السودان وتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار، مقدرا مبادرة المنقوش القيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية.

واندلعت صباح السبت، اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

وشهد السودان، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وبحسب آخر إحصائية للجنة أطباء السودان، فإنّ عدد القتلى جراء الاشتباكات ارتفع إلى 144، مع ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى ألف و409 مصابين.