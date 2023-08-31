ليبيا تُؤيد تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تأييد دولة ليبيا لمقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لما له أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب في دورته العادية 112، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وشدّد الحويج في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة.

كما أكد الوزير أن دولة ليبيا مع مواقف الدول العربية وخاصة دولة فلسطين فيما يتعلق بحماية المصالح العربية الاقتصادية، معلنا دعم دولة ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي والدوائي ووضع تصور للتنمية الاقتصادية العربية وضرورة إزالة العراقيل احادية الجانب من الدول العربية وضرورة تنفيذ اتفاق الإطار الجمركي الموحد.

وناقش المجلس في جدول أعماله 21 بنداً أبرزها مشروع قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.