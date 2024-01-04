ليبيا تُتوج بفضية البطولة العربية لكرة السلة

توج المنتخب الليبي لكرة السلة بالميدالية الفضية للبطولة العربية، التي أقيمت في مصر، عقب خسارته اللقاء النهائي أمام البلد المستضيف مصر بفارق (25) نقطة، وبواقع (87 مقابل 62).

وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد تكون الثلاثي التحكيمي في هذا اللقاء من الحكم الكويتي” أحمد الخامسي” حكم أول، والمغربية “أسماء بنخضرة” حكم ثاني، إضافة إلى التونسي “أيمن شكرون”.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى، انتهت لصالح المنتخب الوطني الليبي بفارق سلة ونصف السلة، وبواقع (25 مقابل 22) نقطة، الفترة الثانية انتهت لصالح سلة منتخب مصر بفارق سلتين، وبنتيجة (17 مقابل 13) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول لصالح منتخب مصر بفارق نصف سلة (39 مقابل 38) نقطة.

وتناوب على تسجيل نقاط المنتخب الوطني في الربع الثاني كل من ” توني ميشيل” بتسجيله ( 6 ) نقاط، و”ميدو بوزقية” (3) نقاط، وسلة وحيدة لكل من “علي ناجي” و “غيث الرحمن مفتاح”.

وانتهت الفترة الثالثة لمصلحة منتخب مصر أيضا بفارق (19) نقطة، وبواقع (28 مقابل 9) نقاط، ليكون إجمالي الفترات الثلاث للمنتخب المصري بنتيجة (67 مقابل 47) نقطة.

وسجل تسع نقاط في الربع الثالث للمنتخب الليبي أربعة لاعبين، حيث كان نصيب كل منهم سلة وحيدة، وهم “ميدو بوزقية” و”محمد الساعدي” و”غيث الرحمن مفتاح” إضافة إلى “توني ميشيل”.

وواصل منتخب مصر سيطرته، منهيا الفترة الأخيرة لصالحة بفارق (5) نقاط، وبنتيجة (20 مقابل 15) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني مصرية بنتيجة (48 مقابل 24) نقطة، بينما كانت النتيجة النهائية للمنتخب المصري بنتيجة (87 مقابل 62) نقطة.

وتناوب على تسجيل نقاط ليبيا في الربع الأخير كل من “توني ميشيل” مسجلا (7) نقاط، و”ميدو بوزقية” مسجلا (6) نقاط، و”نسيم بدروش” سلة وحيدة.