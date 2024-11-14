ليبيا تُتوّج بـ«ذهبية وبرونزية» بالأولمبياد العربي للرّياضيات في قطر    

تُوِّج الطالب “مؤيد عبدالمنعم” بِتحصّله على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرّياضيات العربي الرّابع، الذي تستضيفه دولة قطر بعد تحقيقه للعلامة الكاملة، كما تحصلت الطالبة “ساجدة صالح علي” على البرونزية في ذات المسابقة.

هذا “وشاركت ليبيا في المسابقة بفريق مُكوّن من الطلبة “مؤيد عبدالمنعم بلق”، “ساجدة صالح محمد”،”سومر عمار أبوقرين”، “مالك مبروك الفرجاني”، ورافق البعثة وأشرف عليها أساتذة مُتخصِّصين من مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي برئاسة الأستاذ “الطيف ضو”، ورفقة “رمضانة التواتي”، ورئيس اللجنة العليا للأولمبياد الوطني للرّياضيات الأستاذ “خالد الحطماني”.

وفي كلمة له بِالمناسبة، قدّم وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، “تهانِيه للفائزين بِالميداليتَين الذهبية والبرونزية في مُنافسات أولمبياد الرّياضيات العربي الرّابع، مشيراً إلى هذا الإنجاز يعكس تفوّق الطالب الليبي”.

وأضاف الوزير “بأنّ النتائج التي حققها الطلبة الليبيين في المسابقات الدّولية، والتي أسفرت عن تحقيق ذهبية الأولمبياد الإفريقي، وذهبية وبرونزية الأولمبياد العربي الرّابع للرّياضيات، والتّرتيب الثالث في الأسبوع العربي للبرمجة، والنتائج المشرفة والاِنطباع الذي تركه أبطالنا في مُبادرة تحدِّي القِراءة العَربي، تعكس تميز التلميذ، والطالب الليبي، وهو الهدف الذي سعت الوزارة إلى تحقيقه، بِاهتمامها بتفعيل النّشاط المدرسي وإقامة المسابقات والمنافسات بكافة المؤسّسات التّعليمية”.

ليبيا تُتوّج بذهبية وبرونزية في الأولمبياد العربي للرّياضيات 14 نوفمبر 2023م – تُوِّج الطالب "مؤيد عبدالمنعم"… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤