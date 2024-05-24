ليبيا تُحيي اليوم العالمي لكرة القدم بمقر الأمم المتحدة

نظمت بعثة ليبيا في الأمم المتحدة حدثاً عالي المستوى بمقر المنظمة في نيويورك الأمريكية، وذلك احتفاءً باليوم العالمي لكرة القدم والذي كانت قد قادت ليبيا جهود إعداد القرار الخاص به والذي تم اعتماده بإجماع أعضاء الأمم المتحدة بعد تبني 170 دولة له، والذي حدد بـ25 مايو من كل عام للاحتفال بهذا اليوم.

وبحسب ما أفادت الصفحة للرسمية للبعثة الليبية على فيسبوك، فقد شارك في هذا الحدث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وعدد من المسؤولين الكبار بالأمم المتحدة، وسفراء وممثلين دائمين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من الضيوف من أبطال ونجوم كرة القدم.

رغم التحديات والأزمات التي يمر بها العالم وبالأخص هذه الأيام ، إلا أنه يبقى علينا دائماً إبراز دور #ليبيا في المحافل الدولية في قيادة مثل هذه المبادرات ، كلنا نعلم كيف يمكن أن تلعب كرة القدم دوراً مهماً في خلق حالة من التسامح والسلام حول العالم ، هذه رسالة #ليبيا من خلال قيادتها… pic.twitter.com/0l6cNhwfBA — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 24, 2024

وفي كلمته بهذه المناسبة، شكر المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني جميع الدول الأعضاء الذين أظهروا دعمهم لهذا القرار والذي حظي بدعم غير مسبوق، كما أثنى على دعم رئيس الجمعية العامة ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، والمنظمات المعنية باللعبة، مسلطاً الضوء على أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم هذه الأيام، إلا أن هذا في حد ذاته سبب مهم لإظهار قوة اللعبة كمحرك وداعي للسلام والتسامح والتنمية حول العالم.

بدوره وفي كلمته المصورة بهذه المناسبة، شكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ليبيا على هذه المبادرة القيمة لاعتماد هذا “القرار التاريخي” حسب وصفه وبمشاركة كل من البحرين وطاجكستان، كما أثنى على التوافق والدعم الذي حصل عليه داخل الأمم المتحدة، وهو كما ذكر شهادة على القوة المُوَحِّدة لكرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وقدرتها على جمع الشعوب والأمم معًا.

وفي إطار دعمه للقرار، دعا إنفانتينو خلال كلمته البناء على هذا الإنجاز وإطلاق “أسبوع كرة القدم العالمي” لتخليد عدد من المناسبات المهمة خلال شهر مايو، بدءًا من تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 21 مايو 1904 وحتى الوصول لليوم العالمي في 25 مايو. الأمر الذي لاقى دعماً من قبل ميسري هذا القرار ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدم أبطال كأس العالم في كرة القدم “ماركو تارديلي” و “جانلويجي بوفون” من ايطاليا إلى جانب اللاعبة الدولية الفرنسية السابقة “لورا جورجيس” دعمهم لهذا اليوم العالمي من خلال كلماتهم للأمم المتحدة التي عرضت خلال الاحتفال، كما قدم عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم، وهم يرتدون قمصان منتخبات بلدانهم، وعبروا عن شكرهم لليبيا والدول الداعمة على المبادرة و القيمة التي يضيفها قرار اعتماد يوم عالمي لهذه اللعبة.

وفي ختام هذا الحدث، أعلنت ليبيا والبحرين وطاجكستان عن تأسيس مجموعة أصدقاء كرة القدم داعين الدول الأعضاء للانضمام للمجموعة.

وبعد انتهاء الحدث، أنطلقت بطولة مصغرة لكرة القدم أقيمت داخل مقر الأمم المتحدة وأطلق صافرة البداية لها رئيس الجمعية العامة، وشارك فيها المندوبين الدائمون وعدد من الدبلوماسيين كلاعبين يمثلون قاراتهم.

أود أن أتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السيد 'جياني انفانتينو' @FIFAcom على دعمه لمبادرة بلادي #ليبيا إلى جانب #البحرين و #طاجيكستان باعتماد القرار الخاص "اليوم العالمي لكرة القدم" في 25-مايو من كل عام

ونرحب بدعوته بناءً على هذه المبادرة للبدء بالاحتفال "بالأسبوع… pic.twitter.com/Qy1hdShG5Q — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 24, 2024