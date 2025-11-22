ليبيا تُدشّن تحضيراتها في الدوحة استعدادًا لموقعة فلسطين في كأس العرب

وصل المنتخب الليبي لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة ليلة أمس، ليبدأ اليوم أولى حصصه التدريبية ضمن برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة أمام منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

ومع انطلاق التدريبات، ظهرت بوضوح حالة التركيز والانضباط داخل المعسكر، ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين والجهاز الفني قبل هذه المباراة المفصلية.

أجواء انضباط وتركيز في المعسكر

افتتح المنتخب تدريباته بحصة خفيفة هدفها فكّ العضلات والتأقلم مع أجواء الدوحة، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى تمارين تكتيكية ركز خلالها المدرب على تنظيم خطوط اللعب، والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، وإيجاد حلول في الثلث الأخير من الملعب.

اللاعبون بدوا في جاهزية ذهنية عالية، وسط حديث داخلي بأن المباراة أمام فلسطين لن تكون سهلة وأن البداية القوية شرط أساسي لعبور دور المجموعات بثبات.

مصادر داخل البعثة أكدت أن الروح داخل المعسكر إيجابية، وأن اللاعبين متحدون خلف هدف واحد: تحقيق انطلاقة مثالية تعيد الثقة للجمهور الليبي وتضع المنتخب في المسار الصحيح في البطولة.

ليبيا؛ رغبة في إثبات الذات

يدخل المنتخب الليبي هذه النسخة من كأس العرب بطموحات واضحة، بعد فترة تحضير شهدت تحسينات في الجانب البدني وعودة بعض العناصر القادرة على صناعة الفارق.

الجهاز الفني يركز على استغلال الإمكانيات الهجومية الموجودة، مع ضبط الجانب الدفاعي الذي كان نقطة ضعف في مباريات سابقة.

الجمهور الليبي، الذي يتابع باهتمام تفاصيل المعسكر، ينتظر رؤية نسخة أكثر صلابة من “فرسان المتوسط”، قادرة على مقارعة المنتخبات العربية وإثبات الحضور من الجولة الأولى.

فلسطين؛ خصم قوي واستعداد مثالي

على الجانب الآخر، يدخل منتخب فلسطين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أداء مميز في مبارياته الودية الأخيرة في إسبانيا، التي واجه خلالها منتخبي الباسك وكتالونيا.

هذا التحضير المتقدم منح الفدائي جاهزية فنية وبدنية عالية، إلى جانب رغبة قوية في كتابة بداية ناجحة في كأس العرب.

المنتخب الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على الانضباط التكتيكي والضغط العالي، ما يجعل المباراة أمام ليبيا تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا منذ الدقائق الأولى.

مواجهة مرتقبة بنكهة الحسم

كل المؤشرات تؤكد أن اللقاء بين ليبيا وفلسطين سيكون واحدًا من أبرز مواجهات الجولة الأولى.

مباراة تمثل الكثير للطرفين:

• ليبيا تريد إثبات حضورها والعودة للمنافسات العربية بقوة.

• فلسطين تبحث عن بداية مثالية تؤكد جاهزيتها وطموحها للذهاب بعيدًا.

الدوحة تبدو جاهزة لاحتضان هذه الموقعة، والجماهير تنتظر مباراة حماسية تُحسم بتفاصيل صغيرة، في ظل تقارب المستوى الفني بين المنتخبين.

الساعات القادمة ستشهد اللمسات الأخيرة من الجهاز الفني الليبي، مع تركيز كامل على تجهيز اللاعبين ذهنيًا وبدنيًا.

ومع كل هذه الأجواء الإيجابية داخل المعسكر، يبدو أن المنتخب الليبي يدخل المباراة بمعنويات عالية ورغبة صادقة في إسعاد جماهيره.