ليبيا تُدين اقتحام وزير إسرائيلي لباحات «الأقصى»

دانت ليبيا اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المُبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

واستنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، هذا الفعل “المشين” واعتبرته استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّلت الوزارة في بيانها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.