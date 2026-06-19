ليبيا تُدين هجوم «مطار نيامي» وتؤكد دعمها الكامل للنيجر

أدانت وزارةُ الخارجيةِ والتعاونِ الدوليِّ في حكومة الوحدة الوطنية، بأشدِّ العباراتِ الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ مطارَ «ديوري هاماني» الدوليَّ في العاصمةِ النيجريّةِ نيامي يوم 18 يونيو 2026، واعتبرته اعتداءً آثمًا يستهدفُ أمنَ واستقرارِ جمهوريةِ النيجر وسلامةَ مواطنيها ومنشآتها الحيوية.

وأعربت دولةُ ليبيا عن تضامنٍ كاملٍ ووقوفٍ ثابتٍ إلى جانبِ حكومةِ وشعبِ جمهوريةِ النيجر الشقيقة في مواجهةِ هذه الأعمالِ الإجرامية، مؤكدةً رفضًا قاطعًا لكلِّ أشكالِ الإرهابِ والتطرفِ والعنفِ مهما كانت دوافعُها أو مبرراتُها، مع التشديدِ على ضرورةِ تكثيفِ الجهودِ الإقليميةِ والدوليةِ لمكافحةِ هذه الظاهرةِ التي تهددُ الأمنَ والاستقرارَ في منطقةِ الساحلِ والقارةِ الإفريقيةِ بأسرها.

وجدّدت وزارةُ الخارجيةِ والتعاونِ الدوليِّ دعمَها للجهودِ التي تبذلُها السلطاتُ النيجريّةُ لتعزيزِ الأمنِ وحمايةِ مؤسساتِ الدولةِ ومواطنيها، مؤكدةً أهميةَ تعزيزِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ بين دولِ المنطقةِ لمواجهةِ التحدياتِ الأمنيةِ العابرةِ للحدودِ.

وتقدّمت دولةُ ليبيا بخالصِ التعازي والمواساةِ لأسرِ الضحايا، متمنيةً الشفاءَ العاجلَ للمصابين، سائلةً اللهَ أن يحفظَ جمهوريةَ النيجر وشعبَها الشقيقَ من كلِّ سوء.