ليبيا تُرحّل مهاجرين تشاديين طوعاً.. واتحاد الجاليات يُشيد بكرامة المعاملة

نفذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر مكتب الترحيل التابع له، عملية ترحيل طوعي لعدد من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية التشادية عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن جهوده المستمرة لتنظيم أوضاع المهاجرين.

وشهدت العملية حضور وفد من اتحاد الجاليات الأفريقية، ممثلًا عن 24 دولة، حيث عبّر عن تقديره لحُسن معاملة المهاجرين داخل مراكز الإيواء، لا سيما الفئات المستضعفة، وكرّم رئيس الجهاز بدرع تقدير لما وصفوه بجهود ملموسة في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الإيواء.

من جانبها، ثمّنت وزارة الداخلية هذه الجهود، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز الأمن الإنساني وضمان كرامة المهاجرين وفقًا للقوانين المعمول بها.