ليبيا تُسجل اكتشافاً أثرياً جديداً يعزز «التراث الثقافي»

أعلنت وكالة الأنباء الليبية عن تسجيل اكتشاف أثري جديد في منطقة جروثة، يتمثل في قصر روماني يُعرف باسم «قصر الجدي»، في خطوة تُعد من أبرز الاكتشافات التي تُضاف إلى السجل الأثري في البلاد.

وجاء هذا الاكتشاف خلال زيارة ميدانية نفذها الفريق الفني التابع لمراقبة الآثار ضمن أعمال المعاينة الدورية، وبمشاركة عدد من المختصين والباحثين في المجال الأثري.

وأوضحت المعاينات الميدانية أن الشواهد المعمارية في الموقع جرى مطابقتها مع الأرشيف التاريخي، حيث أكدت النتائج هوية القصر المذكور في عدد من المخطوطات التاريخية، ما يمنح الاكتشاف أهمية علمية وتاريخية مضاعفة.

وفي إطار الحفاظ على الموقع، جرى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين القصر الروماني عبر إنشاء سور حماية، بهدف صونه من أي تعديات أو عوامل قد تؤثر على بنيته الأثرية الفريدة.

ويُعد هذا الاكتشاف إضافة نوعية للموروث الثقافي في ليبيا، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة في حماية المواقع الأثرية وتوثيقها، بما يعزز من مكانة المنطقة على خارطة التاريخ القديم.

هذا وتُعرف منطقة جروثة بأنها من المواقع التي تحتضن طبقات تاريخية متعددة تعود إلى فترات حضارية مختلفة، ما يجعلها واحدة من المناطق الغنية بالمعالم الأثرية في ليبيا.

وتواصل فرق مراقبة الآثار أعمالها الدورية لرصد المواقع غير المكتشفة وتوثيقها، في إطار جهود حماية التراث الثقافي من التعديات والتلف.

ويأتي اكتشاف «قصر الجدي» ليضيف بعدًا جديدًا لفهم التاريخ المعماري الروماني في المنطقة، ويعزز من أهمية الدراسات الأثرية المستمرة في هذا الشأن.