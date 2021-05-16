ليبيا تُشارك المجموعة العربية بالأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مشاركة ليبيا مع المجموعة العربية في نيويورك باجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح السني في تغريده له على توتير، أنه يجري العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وشدّد السني على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تُمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات، مؤكدا على عدالة قضيتهم وضرورة عودة الحق للشعب الفلسطيني.

2/2 وكذلك العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لايجاد موقف دولي موحد لانهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني،مع التأكيد على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2021