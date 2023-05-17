ليبيا تُطالب برفع قضايا الانتهاكات الإسرائيلية لدى الجنايات الدولية

شاركت دولة ليبيا، الثلاثاء، في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة «32» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد دولة ليبيا، المشارك في الاجتماع، السفير عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد السفير عبدالمطلب ثابت، على قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، من أجل دعمها، ورفع قضايا الانتهاكات الإسرائيلية، التي ترتكب في حق فلسطين لدى محكمة الجنايات الدولية.