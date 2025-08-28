ليبيا تُعزز حضورها الدولي بمكافحة المخدرات.. مشاركة فعالة بمؤتمر «IDEC» في أمريكا

في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة آفة المخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي، شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات (IDEC) بنسخته الـ39، الذي انعقد بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2025.

وترأس الوفد الليبي رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء خالد المبروك عبدالنبي، يرافقه مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، حيث جاءت المشاركة تأكيدًا على التزام ليبيا بدعم الأمن والسلم الدوليين، وبناء شراكات استراتيجية فعالة في التصدي لتهديدات المخدرات العابرة للحدود.

وينظَّم المؤتمر سنويًا من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، ويُعد منصة دولية تجمع ممثلين عن عشرات الدول لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات.