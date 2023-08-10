ليبيا تُقدّم مساعدات إغاثية إلى المهاجرين العالقين المطرودين من تونس

قدّم فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير مواد إغاثية لـ150 مهاجرًا غير نظامي عالقين على الحدود الليبية التونسية.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه أجرى الكشف الطبي الكامل للمهاجرين، وأعدَّ تقريرًا مفصلاً عن وضعهم الصحي.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي عن وجود امرأة حامل في الشهر الخامس تعاني من جفاف، بالإضافة إلى طفلة تعاني من اكزيما طفح جلدي من الدرجة التانية.

وظهر وشاب يعاني من أزمة ضيق تنفس لعدم توفر بخاخ للحساسية، إضافة إلى عدة حالات حروق خفيفة نتيجة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة.