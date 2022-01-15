ليبيا تُقرر التعامل مع المعلم الفلسطيني إسوة بزميله الليبي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن السلطات الليبية المختصة قررت التعامل مع المعلم الفلسطيني إسوة بزميله الليبي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه تم إدراج زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهري 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني نفس راتب المعلم الليبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية هناك، وتقوم بعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الأصعدة كافة.

وأضاف أن السفارة تتابع عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين الى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.

وأعرب الديك عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الليبية الداعمة لحقوق شعبهم، ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية الفلسطينية.