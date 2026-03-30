ليبيا تُواجه ليبيريا في ثاني مباريات التوقف الدولي بعد تعادل مع النيجر

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء الثلاثاء مواجهة ودية مهمة أمام نظيره منتخب ليبيريا، في إطار ثاني مباريات التوقف الدولي الحالي، وذلك على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين ومنح الفرصة لعدد من العناصر لإثبات حضورها، قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.

بداية متحفظة أمام النيجر

وكان المنتخب الليبي قد استهل مبارياته في هذا التوقف الدولي بتعادل سلبي أمام منتخب النيجر، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي من الجانبين.

ورغم بعض المحاولات الهجومية التي صنعها “فرسان المتوسط”، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

وشهد اللقاء الأول مشاركة عدد من اللاعبين الذين منحهم الجهاز الفني فرصة الظهور، في إطار البحث عن أفضل تركيبة ممكنة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

اختبار جديد أمام ليبيريا

مواجهة ليبيريا تمثل اختبارًا مختلفًا للمنتخب الليبي، خاصة أن الجهاز الفني يسعى إلى تحسين الجانب الهجومي ورفع نسق الأداء الجماعي للفريق. ومن المنتظر أن تشهد المباراة بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، في محاولة لتجربة حلول فنية جديدة وتعزيز الانسجام بين الخطوط.

في المقابل، يدخل منتخب ليبيريا اللقاء بطموح تقديم أداء قوي، مستفيدًا من قدرات لاعبيه البدنية وسرعتهم في التحولات الهجومية، وهو ما قد يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا رغم طابعها الودي.

فرصة لتثبيت ملامح المنتخب

ويرى الجهاز الفني أن مباريات التوقف الدولي تمثل فرصة مهمة لتثبيت ملامح المنتخب الوطني، سواء من خلال تجربة لاعبين جدد أو تطوير بعض الجوانب التكتيكية التي ظهرت في المباراة السابقة.

كما يسعى المنتخب الليبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقة اللاعبين، خاصة في ظل مرحلة البناء التي يمر بها الفريق، والتي تتطلب المزيد من العمل والاستقرار الفني.

استعداد للاستحقاقات القادمة

وتندرج هذه المباراة ضمن خطة إعداد طويلة المدى للمنتخب الوطني، في إطار التحضير للاستحقاقات القارية القادمة، حيث يطمح الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على المنافسة وإعادة المنتخب الليبي إلى الواجهة الإفريقية.

ومع اقتراب موعد المواجهة، يترقب عشاق الكرة الليبية الأداء الذي سيقدمه “فرسان المتوسط”، آملين أن يحمل اللقاء مؤشرات إيجابية على تطور مستوى المنتخب خلال المرحلة المقبلة.