ليبيا.. تُواصل مدّ يد العون إلى متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أرسلت حكومة الوحدة الوطنية طائرة جديدة محملة بـ 15 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وأشار السفير التركي في طرابلس كنان يلماز، إلى أنّ الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية أرسلت اليوم طائرة المساعدات الثالثة للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وذكر يلماز أنّ ليبيا أرسلت الخميس الماضي سفينة محملة بـ90 طن مساعدات من المساعدات من مدينة مصراتة، معربا عن شكره للشعب الليبي للمساعدات التي قدموها ولتضامنهم مع الشعب التركي.

وفي السياق، قال مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية جبريل شتيوي، إنّه تم إرسال 5 طائرات مساعدات من ليبيا إلى منكوبي الزلزال، اثنتان منهم للشعب السوري.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أرسلت طواقم إنقاذ وإسعاف وكوادر طبية مكونة من 96 شخصا وطاقم من الهلال الأحمر الليبي من 25 شخصا لإغاثة المنكوبين.