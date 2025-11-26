ليبيا تُودّع كأس العرب بعد خسارة مريرة بركلات الترجيح أمام فلسطين

ودّع منتخب ليبيا بطولة كأس العرب 2025 من الدور التمهيدي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب فلسطين بنتيجة (4–3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء احتضنه ملعب جاسم بن حمد بالدوحة مساء اليوم.

المباراة، التي انتظرها الجمهور الليبي بشغف كبير، شهدت صراعًا تكتيكيًا قويًا بين المنتخبين، إذ اعتمد “فرسان المتوسط” على السيطرة في وسط الملعب وخلق المساحات عبر الأجنحة، بينما لعب المنتخب الفلسطيني بتنظيم دفاعي محكم واعتمد على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة حقيقية في بعض الفترات.

ورغم أفضلية المنتخب الليبي في الاستحواذ وصناعة الفرص، إلا أن الفاعلية الهجومية ظلت غائبة، حيث أضاع الهجوم الليبي عدة فرص محققة أمام مرمى الحارس الفلسطيني المتألّق، الذي تصدى لمحاولات متعددة وأبقى على حظوظ فريقه حتى صافرة النهاية.

وفي ركلات الترجيح، ابتسمت الكرة للفلسطينيين بعد تألق حارسهم في صد ركلة حاسمة، بينما لم تُسعف الليبيين أعصاب اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بإقصاء المنتخب من منافسات كأس العرب، في نتيجة صادمة للجماهير التي كانت تأمل في بداية أفضل لمسار المنتخب الجديد.

خيبة، لكنها بداية يجب البناء عليها

خروج ليبيا المبكر من البطولة يضع الجهاز الفني أمام عدة تساؤلات حول جاهزية المنتخب وضرورة معالجة الهجوم وتحسين الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب. ورغم الخسارة، برزت عدة نقاط إيجابية أهمها الأداء الدفاعي المتوازن، وظهور بعض العناصر الشابة بمستوى واعد يُمكن الاعتماد عليه مستقبلًا.

الجماهير الليبية أبدت حزنًا كبيرًا عبر مواقع التواصل، مؤكدة دعمها للمنتخب رغم مرارة الإقصاء، ومطالِبة في الوقت ذاته بوضع خطة واضحة للاستعداد الجاد للمنافسات القادمة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية.

تأهلٌ مستحق لفلسطين، وحسرة ليبية قابلة للتحويل إلى دافع

بهذا الفوز، يواصل المنتخب الفلسطيني رحلته في كأس العرب، بينما يعود المنتخب الليبي للدوحة محملًا بخبرة جديدة يجب تحويلها إلى دافع لتصحيح الأخطاء وبناء فريق أقوى وأكثر جاهزية.

وبين فرحة فلسطينية ودموع ليبية، تبقى كرة القدم وفية لدراماها المعتادة.. لحظات تصنعها التفاصيل، وتحسمها الأعصاب.