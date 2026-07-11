ليبيا ضمن كبار المنتجين العرب.. خريطة «إنتاج الغاز» لعام 2025

أظهرت أحدث بيانات وحدة أبحاث منصة “الطاقة” أن ليبيا حافظت على موقعها ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية منتجة للغاز الطبيعي خلال عام 2025، بعدما بلغ إنتاجها 11.7 مليار متر مكعب، لتحتل المركز التاسع عربيًا في سوق يشهد توسعًا متواصلًا في الإنتاج والاستثمارات.

وجاء استمرار ليبيا ضمن قائمة كبار منتجي الغاز العرب في وقت ارتفع فيه إجمالي إنتاج أكبر 10 دول عربية إلى 614.4 مليار متر مكعب خلال عام 2025، بزيادة بلغت 6.4 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، بدعم من نمو الإنتاج في عدد من الدول العربية، وفق بيانات وحدة أبحاث منصة “الطاقة”.

وتعد ليبيا من الدول ذات الأهمية في قطاع الغاز العربي، إذ يمثل الغاز الطبيعي أحد الموارد الرئيسية في منظومة الطاقة الوطنية، حيث يُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دوره في دعم صادرات الطاقة.

وحلت ليبيا في المركز التاسع ضمن الترتيب العربي لإنتاج الغاز، بعد قطر التي تصدرت القائمة بإنتاج بلغ 183.5 مليار متر مكعب، والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثاني بإنتاج 133.8 مليار متر مكعب، والجزائر التي احتلت المركز الثالث بإنتاج 98 مليار متر مكعب.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بـ45.6 مليار متر مكعب، بينما احتلت مصر المركز السادس بإنتاج بلغ 40.8 مليار متر مكعب، بعد تراجع إنتاجها بنسبة 14%، وهي أكبر نسبة انخفاض بين الدول العربية المنتجة للغاز.

وضمت القائمة البحرين في المركز السابع بإنتاج 16 مليار متر مكعب، ثم الكويت بإنتاج 15.5 مليار متر مكعب، وليبيا بإنتاج 11.7 مليار متر مكعب، فيما جاء العراق في المركز العاشر بإنتاج 10.9 مليارات متر مكعب.

ويأتي ترتيب ليبيا ضمن كبار منتجي الغاز العرب في ظل أهمية موقعها الجغرافي وامتلاكها احتياطات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية، ما يمنح قطاع الغاز دورًا محوريًا في الاقتصاد الليبي وفرصًا لتعزيز حضوره في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

وفي المقابل، تواصل الدول العربية المنتجة للغاز تنفيذ مشاريع لزيادة قدراتها الإنتاجية، إذ تعمل قطر على توسعة حقل الشمال لرفع إنتاجها، بينما تركز المملكة العربية السعودية والإمارات على تطوير موارد الغاز غير التقليدي.

وارتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 4.20 تريليونات متر مكعب خلال عام 2025، بحسب بيانات قطاع الطاقة، في مؤشر على استمرار تنامي الطلب على الغاز باعتباره أحد مصادر الطاقة الرئيسية في الأسواق العالمية.

وتحافظ ليبيا من خلال إنتاجها الحالي على مكانتها ضمن خارطة الغاز العربية، في وقت تتجه فيه الدول المنتجة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع ورفع كفاءة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.