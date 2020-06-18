إنتخاب ليبيا عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأممي

نشرت بعثة ليبيا الدائمة لدي الامم المتحدة، الخميس، انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها بنيويورك، خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

وقالت البعثة في بيان لها عبر صفحنها الرسميه على ” فيسبوك”، أن ليبيا تحصلت على 182 صوتا من أصل 192، وستبدأ عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي مطلع العام المقبل شهر يناير 2021.

وذكر البيان: ” أن المجلس اللإقتصادي والإجتماعي هو قلب منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأضاف “هو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا”.

وتم ذلك صباح الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، انتخاب ليبيا عضوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2021-2023

ووفق البيان يعد المجلس المسؤول عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

وفي عام 1946 أنشا ميثاق الأمم المتحدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، بوصفه أحد الفروع الستة للأمم المتحدة.